Мъж се облече като жена, за да участва в женски турнир по шах (СНИМКИ)

Мъж шахматист се облече като жена, за да участва в женски турнир. Стенли Омонди участва в Откритото първенство по шах на Кения, облечен с никаб.

Той се регистрира с името Милисънт Авуор и успява да победи Глория Джумба, която е бивш национален шампион и Ампейра Шакира - топ състезател на Уганда.

Stanley Omondi, disguised himself & cheated through Chess Kenya open as a woman where he was poised to win Sh500K. Omondi, kept his identity a secret by wearing a niqab and using the name Millicent Awuor. pic.twitter.com/QAWTJ59jLs