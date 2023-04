Превръщат замъка на Алла Пугачова в крематориум

Руският шоумен Стас Барецкий се похвали, че е купил имението на Алла Пугачова и съпруга ѝ Максим Галкин в Подмосковието почти на половин цена – за 400 милиона рубли, вместо за исканите първоначално 700 милиона (съответно 4 450 000 евро и 7 790 000 евро), пише "Сега". Но няма да живее в него, а ще го превърне в… крематориум и ателие за изработка на ковчези за руския елит.

Неотдавна в медиите се появи информация, че естрадната примадона и тв водещият, обявен за „чуждестранен агент“ след недвусмислената му антивоенна позиция, осъждаща инвазията в Украйна, са продали знаменития си замък в селцето Гряз. Според източниците разкошният имот е бил закупен от тайнствен бизнесмен, близък до ВИП семейството, но пожелал анонимност. Днес обаче бившият участник в пънк-рок групата „Ленинград“ Стас Барецкий в разговор за изданието Prozvezd направи изявление, че апетитната къща е придобита от него самия.

„Аз купих замъка на Алла Борисовна буквално преди дни. Но го придобих не сам, а заедно с моите колеги от погребалния бизнес, тъй като съм президент на Съюза на професионалните ритуални агенти“, хвали се Барецкий, който е намерил сигурен начин да се препитава при оределите си музикални изяви напоследък. Освен морга, крематориум и работилница за ковчези Барецкий има и перспективната идея на територията на имението да разположи и музей на погребалното дело в страната, където ще могат да се научат всякакви любопитни подробности в тази сфера от времето на Иван Грозни до наши дни. Елитният гробар предполага, че ще има много работа по грижите за вечния покой на руските лидери и в бъдеще.

Пугачова и Галкин се нанасят в замъка в Московска област през 2011 г. Самият комик е проектирал имението и неведнъж е споделял в интервюта, че го е построил специално за своята любима жена. Според слуховете, само за изграждането на луксозната къща Максим е платил 10 милиона долара. Площта на имението е 3000 квадратни метра, има шест етажа и 20 всекидневни, обзаведени със скъпи мебели.

Слуховете за намерението на звездите да продадат имението се появяват периодично в пресата от зимата на миналата година – откакто Алла и Максим напуснаха Русия с децата си и се преместиха в Израел. Твърди се, че са искали да получат 1 милиард рубли от купувачите. Сега Барецкий разкрива, че е купил имението за над два пъти по-малка сума след дълги пазарлъци, включително и с внука на Алла Пугачова – актьорът и музикант Никита Пресняков.

