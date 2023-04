Стивън Спилбърг одобри "Индиана Джоунс 5"

Режисьорът Стивън Спилбърг одобри петия филм от поредицата за приключенията на Индиана Джоунс и работата на колегата си Джеймс Манголд, съобщи "Варайъти", предава БТА.

Спилбърг сподели, че е гледал "Индиана Джоунс и реликвата на съдбата", харесал го е и след прожекцията казал на Манголд: "По дяволите! Мислех, че само аз знам как да направя един от тези".

Петият филм от поредицата е първият, който не е режисиран от самия Стивън Спилбърг. Зад камерата за новото приключение застана Джеймс Манголд, познат с работата си над филми като "Върколакът" и "Пълно ускорение".

Ако някой се е притеснявал, че филм от поредицата за Индиана Джоунс, който не е режисиран от него, може да не е сполучлив, вече може "да диша спокойно" - новото приключение получи одобрението на Стивън Спилбърг.

