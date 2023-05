Какво има на дъното на океана? Близо 20 000 нови подводни вулкана

По-малко от една четвърт от океанското дъно на Земята е картографирано, оставяйки големи дупки в разбирането ни за подводното царство. Неоткритите подводни планини – древни планини, образувани от вулканична дейност – се издигат на хиляди метри в тъмнината, излагайки на риск нищо неподозиращите подводници, информира ScienceAlert, цитират от vesti.bg.

Воден от Джули Геворгиан от Института по океанография Скрипс в Калифорния, екип от учени откри повече от 19 000 подводни планини, използвайки нови сателитни данни. Това, че толкова много подводни върхове са открити под повърхността на океана, е „невероятно“, каза Геворгиан пред Newsweek.

„Особено когато осъзнаеш колко големи са тези планини и как преди са били непознати.“, допълва той.

Създадени от вулканична дейност дълбоко под повърхността на океана, подводните планини могат да се издигат до около 3 до 10 километра височина. Те обикновено се откриват лесно от сонар, но само ако кораб мине над тях.

По-малки подводни планини с височина под 2 километра са все още трудни за намиране, въпреки че са се образуват близо до средноокеански хребети, където магмата преминава през тънката и напукана кора на Земята.

През последното десетилетие учените са се обърнали към сателитните данни, за да открият малки неравности в повърхността на океана и да картографират местата, на които се намират подводните планини.

Докато сонарът използва звукови вълни, които рикошират от морското дъно, за да картографира неговите характеристики, сателитната алтиметрия прави това индиректно, измервайки леки промени във височината на морската повърхност, които отразяват гравитацията, идваща от могили в потопената земна кора. Колкото по-голяма е могилата, толкова повече нейното гравитационно привличане привлича морската вода отгоре.

Използвайки този метод, Геворгиан и колегите му идентифицирали 19 325 нови подводни вулкана, добавяйки към 24 643 картографирани подводни планини, които двама членове на екипа били каталогизирали през 2011 г., като изгладили някои грешки в процеса.

Това прави общо 43 454 подводни планини, почти удвоявайки познатите бройки.

Много от новооткритите подводни планини са от по-малкия вид и затова не могат да бъдат открити в сателитни данни. Въпреки това, скорошният напредък за разширяване на покритието и подобряване на точността на сателитните данни от спътника CryoSat-2 на Европейската космическа агенция и SARAL, версията на индийската и френската космически агенции, промени картината.

От 700-те върхове, които Геворгиан и колегите му открили в райони с особено добро покритие, най-малкият вулкан бил висок само 421 метра, което го прави сравнително малък възел.

Повечето били по-високи от 700 метра, като някои се достигали 2500 метра над морското дъно. Използвайки тези добре проучени вулкани като ръководство, изследователите след това оценили формата и размера на другите места, които открили.

Изследователи, които не са участвали в работата, казват, че откритията могат да задълбочат разбирането ни за тектониката на плочите, вулканизма, движенията на океанските течения и морския живот в райони на океана, които са били некартографирани много дълго време.

