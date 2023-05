В очакване на правилната: Емили Ратайковски „би се радвала“ да излиза с жена

Емили Ратайковски призна, че е отворена за среща с жена – просто трябва да срещне подходящата.

„Бих се радвала“, призна 31-годишната Ратайковски на креативния директор на HommeGirls Джен Брил чрез Instagram. „Очаквам правилната да дойде. Винаги съм била човек, който е по-привлечен от атмосферата, отколкото от специфичните физически черти, така че някога това просто ще се случи и ще си кажа: „Уау, привлечена съм от този човек!“

Звездата от We Are Your Friends призна, че е бисексуална по време на интервю за Harper's Bazaar през ноември 2022 г., само няколко месеца след финализирането на развода си с бившия ѝ съпруг Себастиан Беър МакКлард. Двамата бяха женени четири години, преди да се разделят през юли 2022 г. Те споделят и 2-годишния Силвестър, който е плод на любовта им.

След раздялата им Ратайковски е свързвана с различни знаменитости от A-списъка, включително Пийт Дейвидсън и Хари Стайлс, припомня vesti.bg.

Емили и Стайлс бяха забелязани да разпускат в Токио през март, когато изпълнителят беше в града за концерта си „Love on Tour“. Малко след това, феновете спекулираха за потенциална вражда между Ратайковски и Оливия Уайлд, която излиза с Хари Стайлс почти две години до раздялата им през ноември 2022 г.

„Много е странно да имаш определени преживявания и след това целият свят да знае за тях и да ги коментира.“, каза Ратайковски в интервю през април 2023 г., добавяйки, че „се чувства зле“ за Уайлд, която „трябва да бъде в тази ситуация вече няколко пъти."

Ратайковски допълнително отвори темата за неприкосновеността на личния живот, споделяйки, че разбира, че да бъдеш в очите на обществеността е „част от играта“, но би „искала повече уединение“ – и малко уважение, когато става въпрос за коментари на нейните романтични начинания.

„Когато хората не харесват моя начин на живот, това е просто неудобно. Оставете ме да живея. Искам понякога просто да се забавлявам", допълни тя.