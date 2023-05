Илон Мъск си разменя страстни целувки с жени-роботи на СНИМКИ, озадачили мрежата

Странни снимки на Илон Мъск, който се целува с роботи, предизвикаха недоумение в интернет.

Снимките на Мъск с няколко жени хуманоиди обиколиха социалните мрежи, но нещата не са такира, каквито изглеждат, пише Daily Mail.

Дейвид Марвен, главен изпълнителен директор на строителна компания, сподели снимките в интернет с въпроса:

"Елон Мъск обяви бъдещата си съпруга, коя е тя?".

Снимките се появяват в мрежата, след като бяха разпространени кадри на хуманоидния робот Optimus на Мъск, който беше заклеймен като "странен" при представянето си през септември. Сега обаче роботът вече може да скача.

Elon Musk announces the future wife who is she?

It is the first robot that has been manufactured specifically designed with artificial intelligence with the personality and the characteristics of the female that he dreams of…which is not found in any normal person, because of… pic.twitter.com/a2JdpTfwef