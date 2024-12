С ChatGPT вече ще може да се говори по телефона или със съобщения в WhatsApp

Технологичната компания "ОупънЕйАй"(OpenAI) дава възможност на потребителите на чатбота "ЧатДжиПиТи"(ChatGPT) да разговарят с него чрез телефонно обаждане или текстово съобщение, информира Си Ен Би Си, предава БТА.

Потребителите в САЩ вече ще могат да наберат телефонен номер (1-800-242-8478), а извън страната - да изпратят съобщание по "УотсАп" (WhatsApp), за да разговарят с най-известния чатбот с генеративен изкуствен интелект.

Първоначално компанията предоставя 15 минути телефонен разговор месечно безплатно.

От стартирането си през 2022 г. платформата отбелязва бърз растеж, като през август надхвърли 200 милиона седмични потребители.

You can now talk to ChatGPT by calling 1-800-ChatGPT (1-800-242-8478) in the U.S. or by sending a WhatsApp message to the same number—available everywhere ChatGPT is. pic.twitter.com/R0XOPut7Qw