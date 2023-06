"Хъбъл" засне интригуваща галактика на 50 млн светлинни години от нас (СНИМКИ)

Космическият телескоп „Хъбъл“ засне неизследвана досега мистериозна галактика на около 50 милиона светлинни години от нас, съобщава официалният сайт на НАСА.



Галактиката, наречена Месие 85, има характеристики както на елиптична галактика, така и на лещовидна, и взаимодейства със спиралната галактика NGC 4394, както и с малка елиптична галактика, обозначена като MCG 3-32-38, като и двете са извън въпросния кадър.

Hello out there, M85!



At 50 million light-years away, this galaxy contains about 400 billion stars! Most of these stars are very old, but the central region is home to a batch of comparatively younger stars – just a few billion years old: https://t.co/PmMmHVUiec pic.twitter.com/tgEYa2RP5J