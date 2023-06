Обвиниха Нейтън Преследващия кон в сексуални престъпления и в Канада

Актьор от "Танцуващият с вълци" е обвинен в сексуални престъпления и в Канада, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

На Нейтън Преследващия кон са повдигнати девет обвинения, включително за сексуална експлоатация и насилие, както и за извеждане на дете под 16-годишна възраст от страната.

