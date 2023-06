Гуинет Полтроу пуска бонбони с вкус на вагина

След големия успех на ароматните свещи с аромат на вагина Гуинет Полтроу планира да пусне и бонбони с вкуса на женския полов орган.

Феновете на актрисата буквално полудяха през последните няколко години по нестандартните продукти, които холивудската звезда предлага под своята марка Goop.

Gwyneth Paltrow's Goop Vagina Candles, Vibrators and Beauty Products Are Now on Uber Eats https://t.co/FGEIIi4a0u