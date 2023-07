Пийт Дейвидсън ще положи 50 часа общественополезен труд заради катастрофа в Бевърли Хилс

Американската звезда Пийт Дейвидсън ще положи 50 часа общественополезен труд заради катастрофа в град Бевърли Хилс, съобщи АП, позовавайки се на местните власти.

29-годишният актьор и комик, известен с участието си в „Събота вечер на живо“ и „Кралят на Стейтън Айлънд“ вероятно ще положи общественополезния труд в пожарната служба в град Ню Йорк, където е работил покойният му баща, казаха прокурорите на окръг Лос Анджелис.

Pete Davidson Ordered to Complete 50 Hours of Community Service After Beverly Hills House Crash https://t.co/kV2OluFlHD