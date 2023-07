"Триъгълникът на Аляска" е погълнал безследно над 20 000 души (ВИДЕО)

Прекалено мистериозните истории около Бермудския триъгълник са се превърнали в част от съвременния фолклор. По-малко хора обаче знаят за така наречения Аляски триъгълник, за който се твърди, че е място на повече неразкрити случаи на изчезнали хора, отколкото където и да било другаде по света.

Триъгълникът на Аляска е не съвсем ясно определена област в щата между трите точки Анкоридж и Джуно на юг и Уткиагвик, малък отдалечен град, разположен на северния бряг.

Unlike the Bermuda Triangle, statistics back up fears of the Alaska Triangle.https://t.co/m09CQnJ9fF — IFLScience (@IFLScience) July 24, 2023

Смята се, че над 20 000 души са изчезнали в този огромен участък земя от началото на 70-те години на миналия век досега. Като се има предвид колко рядко населен е районът, това е шокиращ брой. В щата Аляска всяка година изчезват средно около 2250 души, което е два пъти повече от средното за страната. Много от тези хора са изчезват именно в този триъгълник.

Някои от най-известните хора, изчезнали в триъгълника на Аляска, са Томас Хейл Богс старши, който бил лидер на мнозинството в Камарата на представителите на САЩ, и Ник Бегич, конгресмен от Аляска. Двамата политици изчезнали на 16 октомври 1972 г., докато летели с малък самолет от Анкоридж до Джуно заедно с помощника на Бегич Ръсел Браун и пилота Дон Йонц, пише "Блиц".

The Alaska Triangle: Thousands Of People Have Gone Missing - Sasquatch Chronicles https://t.co/DQSkjuGvfT — Sasquatch Chronicles (@sasquatchchron) July 22, 2023

Последвали мащабни издирвания за намирането на четиримата изчезнали, но нито телата, нито самолетът били открити. Тези мистериозни обстоятелства около инцидента породили редица конспиративни теории. Богс бил член на Комисията Уорън - официалният орган, създаден да разследва убийството на Кенеди.

Друг важен случай е изчезването на Гари Франк Содърдън, 25-годишен нюйоркчанин, който пътувал до Аляска в средата на 70-те години на миналия век, за да отиде на лов, но никога не се завърнал у дома. През лятото на 1997 г. ловец открил човешки череп по протежение на река Поркъпайн в североизточна Аляска, от който била възстановена ДНК през 2022 г. По-късно държавните служители стигнали до заключението, че черепът е на Содърдън, който най-вероятно починал, след като е бил нападнат от мечка.

Понякога колкото и да ни се иска в историята да са замесени мистични сили и неземни обяснения, очевидно е, че отдалечените части на Аляска са територия, в която човек, без особени затруднения, може да изчезване. В Аляска има повече северни елени (карибу), отколкото хора. Това е най-рядко населения щат - има само 730 000 жители, което означава, че само 1/20 от 1 процент от щата е населен.

Vanishing Planes, Energy Vortexes, And UFO Sightings: Inside The Mysteries Of The Alaska Triangle https://t.co/cBgbqPGPWX — Saint Peter + (@darthvapor) July 21, 2023

Останалото е сравнително недокосната територия, изпълнена с накъсани планински вериги, ледници, ужасно студено време, милиони езера, безброй пукнатини, обширни долини и много мечки.

Според някои теории триъгълникът на Аляска е място на необичайна магнитна активност с чести извънземни посещения. Въпреки това, по-простите и по-вероятни обяснения са, че шансът да изчезнете в обширна и пуста земя, където отвсякъде дебнат природни опасности, са сравнително високи.