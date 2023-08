НАСА възстанови връзката със сондата "Вояджър 2"

НАСА е възстановила комуникацията със сондата "Вояджър 2" благодарение на така наречения "междузвезден вик", съобщават световните агенции.

Сондата, изстреляна през 1977 г., сега се намира на 19,9 милиарда километра от Земята и работи нормално. Тя е останала на очакваната траектория, се казва в изявление на НАСА.

Команди, изпратени на 21 юли, погрешка насочиха антената на сондата в друга посока и предаването на данни към Земята прекъсна. Тази седмица НАСА обяви, че е успяла да засече сигнал от сондата благодарение на международна мрежа от антени.

