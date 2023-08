По време на риболов американски кмет улови близо 32 кг. кокаин (СНИМКА)

Кметът на град Тампа във Флорида се натъкнал на нестандартен улов по време на неотдавнашен почивен ден и риболов. Той откри около 31,7 кг. кокаин на стойност около 1,1 млн. долара, съобщи Фокс Нюз, цитирани от NOVA.

На 23 юли Джейн Кастор се наслаждавала на ваканционен ден край Маратон, в заливите на Флорида, когато член на семейството забелязал нещо в топлите води на Атлантическия океан.

Over the weekend, Border Patrol agents in the Miami Sector seized 70 lbs. of cocaine that was discovered by a recreational boater in the #FloridaKeys. The drugs have an estimated street value of approx. $1.1 million dollars. #miami #florida #drugbust #Mondaymorning pic.twitter.com/etaiuwXrcK