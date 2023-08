Пускат в обращение нова монета с лика на Чарлз III

Великобритания пусна в обращение специална монета от 50 пенса, отбелязваща коронацията на крал Чарлз III, съобщава Би Би Си. Кралският монетен двор издаде пет милиона от монетите с дизайн, базиран на Уестминстърското абатство, където се проведе коронацията през май.

Монетите на новия крал ще бъдат обаче с 27 милиарда по-малко от тези по времето на управлението на покойната кралица Елизабет II, които все още са в обращение.

#KCIII #TheKing #GSTK

Special King Charles Coronation 50p coins issued

The Royal Mint is issuing five million of the coins, with a design based on Westminster Abbey, where the Coronation was held in May.

It will allow the public to "find a piece of history in their change", pic.twitter.com/IBUFb05iWO