Най-високото дърво в Азия е кипарис на 1500 години

Учени откриха в китайски каньон кипарис, който заради своите внушителни 102 мeтра бе обявен за най-високото дърво в Азия. Диаметърът на ствола на кипариса е близо 3 метра. Според експертите дървото е на около 1500 години, предава Ройтерс.

Cultural Top Note: Global Tree Conservation. The (New) tallest tree in Asia has been discovered in Tibet. A kind of Cypress tree, it was found in the Yarlung Zangbo Grand Canyon nature reserve in Bome County, Nyingchi City. Good news!https://t.co/icn8sOqpXM pic.twitter.com/dCTcdRBUga