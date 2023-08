Напитките, които помагат на мъжете в секса

Еректилната дисфункция е сложен проблем, с който много хора се сблъскват. И ако се случва често, може да има сериозна причина като високо кръвно налягане, сърдечни усложнения, стрес, нисък тестостерон, лекарства, алкохолизъм или диабет. Но има и някои промени в начина на хранене, които могат да помогнат в тази насока.

Храненето, включващо не само това, което ядем, но и това, което пием, играе важна роля за сексуалното здраве, според Eat This, Not That. Когато става въпрос за напитките в ежедневната диета, най-добри са тези, които спомагат за увеличаване на притока на кръв, предотвратят увреждането на клетките и освобождават азотен оксид. Ето кои са те:

Вода

Тя е от решаващо значение за цялостното здраве, включително и за сексуалната функция. Поддържането на хидратация насърчава правилния приток на кръв, който е от съществено значение за постигането на ерекция.

Сок от диня

Плодът съдържа важна аминокиселина - цитрулин, която помага кръвоснабдяването на много части на тялото, включително и пениса. Едно проучване дори установява, че добавката е помогнала на 12 от 24-мата участници в него, с лека еректилна дисфункция, да се подобрят до нива на "нормална" за период от месец.

Кафе

Една-две чаши кафе на ден могат да събудят не само мозъка. Трябва да бъдем внимателни единствено с количеството захар.

Доматен сок

Може и да не е особено популярен факт, но доматите съдържат растително съединение, което има пряка роля в сексуалния живот. Ликопенът, който е каротеноидът, отговорен за наситената червена окраска на плода влияе положително на мъжкото здраве, включително и на простатата.

Смути

Ползите от смутитата зависят от това, което се слага в тях. Доказано е, че напитките с високо съдържание на антиоксиданти, като витамините С и Е, подобряват еректилната функция, като предотвратяват увреждането на клетките, които произвеждат азотен оксид. Витамин С може да се намери в плодове като портокали и ягоди, а витамин Е - в растителни масла, ядки, семена и плодове и зеленчуци като манго и авокадо.

Сок от цвекло

Интензивният земен вкус на сока от цвекло не е за всеки, но ако човек няма нищо против тази напитка, може да се наслади на изненадващите ѝ ползи за ерекцията.

Най-лошите напитки пък са тези, които намаляват нивата на азотния оксид и следователно влошават еректилната функция. Сред тях са сдържащите големи количества мазнини и захар, както и алкохолът.

Енергийни напитки

Дори и да имат бърз тонизиращ ефект, високото им съдържание на захар може да повлияе негативно на сексуалното представяне.

Газирани напитки

Говорейки за захар, всекидневната кутия кола може да се отрази негативно на сексуалния живот повече, отколкото предполагаме. За това допринасят и рафинираните въглехидрати, и често използвания високофруктознен царевичен сироп.

Алкохол

Връзката между алкохола и секса е малко по-сложна. От една страна, едно-две питиета могат да помогнат на човек да се отпусне и да "влезе в настроение". От друга обаче, влиянието на спиртните напитки върху способността е съвсем реален проблем.

Най-неприятното е, че това може да се случи както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. В краткосрочен план прекаляването с алкохола може да забави за момента реакцията между мозъка и пениса. Хроничната употреба на прекомерни количества обаче може да има траен негативен ефект върху сексуалното здраве, пише lifestyle.bg.