Страховита находка: Откриха 40 нови вида паяци (СНИМКИ)

Почти 40 нови вида паяци, ровещи в земята, са открили учени в тропическите региони на Австралия, съобщи 9News, цитира БГНЕС.

Изследователи от Университета в щата Западна Австралия и музея в Куинсланд, в рамките на продължило една година изследване, са открили до 40 нови паяци, които си правят дупки в сухите и тропически райони на континента. Откритите видове се отнасят към групата, известна като Y-образна форма на дупките.

"До момента дори не сме си представяли колко разнообразно може да бъде тяхното поведение и начина им на живот", каза проф. Джеръми Уилсън от Университета в щата Западна Австралия.

"Всяка дупка има главен и втори, скрит вход, който могат да използват при бягство в случай на опасност", казва археологът от музея в Куинсланд Майкъл Рикс. Само за последните 6 месеца учените са успели да открият 136 различни образци на дупки на паяци.

