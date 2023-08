Започва преустройството на родния дом на Хитлер в полицейски участък

Преустройването на родната къща на Адолф Хитлер ще продължи, както е планирано, от 2 октомври, съобщи австрийското министерство на вътрешните работи. Това се случи след излъчването на документален филм, в който бяха представени нови твърдения за желанията на покойния нацистки диктатор.



След дългогодишни правни спорове правителството реши да превърне къщата в северния австрийски град Браунау, където Хитлер е роден през 1889 г., в полицейски участък с център за обучение по правата на човека.



В стремежа си да предотврати превръщането на сградата на границата с Германия в неонацистко светилище, през 2016 г. правителството пое контрола над полуразрушената сграда. Експроприацията сложи край на горчива сага между държавата и бившия собственик, припомня БГНЕС.

