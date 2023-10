Мъж разби с колата си полицейски участък в Ню Джърси. Охранителна камера записала как автомобилът на извършителя събаря стена и спира в средата на участъка. Според полицаите в колата мъжът бил усилил до край песента Welcome to the Jungle.

Не е ясно какви са мотивите му. Оказало се, че по-рано същия ден разбил с колата си и вратата на частен гараж. Пострадали при двата инцидента няма, но мъжът е заплашен от ефективна присъда, след като му бяха повдигнати няколко обвинения.