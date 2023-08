Принц Хари си присади коса? (СНИМКИ)

Британският принц Хари събуди подозренията, че си е присадил коса, пише "Телеграф".

Нова снимка на 38-годишния херцог на Съсекс се появи в понеделник на уебсайта на фирмата за "трансформация" на психичното здраве BetterUp, на която косата му изглежда много по-гъста и по-тъмна от обикновено.

Prince Harry’s new picture on BetterUp does little to deflect from the fact that he’s balding, badly. I don’t make it a habit to discuss people’s looks, but Harry started it by making fun of his brother for the same. He’s not fooling anyone anymore, and the denial of the obvious… pic.twitter.com/bIwjECk53e