Сара Джесика Паркър имала връзка с Никълъс Кейдж (ВИДЕО)

Сара Джесика Паркър направи любопитно признание по време на участието си в токшоуто Watch What Happens Live – преди да се омъжи за съпруга си Матю Бродерик, е имала кратка връзка с не кого да е, а с холивудската легенда Никълъс Кейдж.

Новината изненада както публиката, така и водещия Анди Коен, който е близък приятел на актрисата. Когато я попита дали е вярно, че някога е излизала с Кейдж, Паркър с усмивка и леко смущение отговори: „Ъм... да, имахме връзка.“

Двамата се запознават на снимачната площадка на романтичната комедия "Меден месец в Лас Вегас" през 1992 г. – точно преди Сара да срещне бъдещия си съпруг Матю Бродерик.

