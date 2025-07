Започна броенето на лебедите на Чарлз III (ВИДЕО+СНИМКИ)

Ежегодното петдневно преброяване на лебедите, принадлежащи на крал Чарлз Трети, започна по реката Темза, предаде Асошиейтед прес.

Целта е да се провери здравословното състояние на пернатите.

Всяка година екип от внимателно подбрани гребци е ангажиран да намери всички лебеди в определен участък на Темза. Когато забележат семейство птици, лодките ги заобикалят, маркират ги и ги преглеждат за признаци на болести и наранявания.

„Така разбираме какво се случва в страната“ , каза пред Асошиейтед прес Дейвид Барбър. На него Кралският двор е възложил да отговаря за преброяването на лебедите.

The annual count of swans belonging to King Charles starts today: an ancient tradition dating back to the 12th century 🦢



Find out more ⬇️ pic.twitter.com/EVOSGrAzkl