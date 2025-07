Земеделците в Чили използват човешка коса, за да се борят със сушата (ВИДЕО)

Малки постелки от човешка коса покриват основата на растения, помагайки за задържане на влагата за насажденията в овощни градини в Чили - страна, която от години се бори със сушата, пише БТА, позовавайки се на Ройтерс.

Косата, която чрез механично тъкане се превръща в листове и дискове от компостируем мулч, намалява прякото изпарение със 71 процента и спестява до 48 процента от водата за напояване, според фондация Matter of Trust Chile, която произвежда тези пособия за мулчиране от човешка коса.

Мулчирането или застилането представлява процес на покриване на почвата със слой материал с различни цели, сред които запазване влажността ѝ или увеличаване на нейното плодородие.

"Косата е много интересна. Тя съдържа хранителни вещества, азот, калций, сяра и органични вещества. Те се добавят към почвата, подобряват я и увеличават растежа на растенията и селскостопанската продукция с минимум 30 процента", казва Матия Каренини, главен изпълнителен директор на фондацията.

Земеделката Мария Саласар отбелязва, че косата е помогнала за получаването на отлични добиви от лимоновите дървета в Талтал на около 900 километра северно от чилийската столица в сухия регион Антофагаста.

"Постелките от косъм са от полза за системата и водния стрес, с който се сблъскваме", казва Саласар. "Осигурявайки сянка, те поддържат голяма влажност и не позволяват на слънчевите лъчи да изпаряват малкото вода, с която разполагаме", допълва тя.

Фондацията е създадена през 2020 г., за да насърчава опазването и възстановяването чрез креативно използване на отпадъците. Косата се набавя от 350 фризьорски салона и 10 груминг салона за домашни любимци в Чили. Около 2 процента от космите, използвани в постелките, са от домашни питомци.

Други продукти на фондацията са течен тор, направен от рециклирана коса, и абсорбент на основата на коса за извличане на масла, метали и други замърсители от водата.

Chilean farmers are using human hair to fight drought and save water — here’s how it works. pic.twitter.com/tUVghQWW6O