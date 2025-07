Кейт Мидълтън и принц Уилям с децата на финала Уимбълдън (СНИМКИ)

Младите кралски особи принц Джордж и принцеса Шарлот се присъединиха към родителите си — принц Уилям и Кейт Мидълтън, на финала на мъжкия тенис турнир на Уимбълдън в неделя, за да наблюдават сблъсъка между Карлос Алкарас (Испания) и Яник Синер (Италия).

Семейството впечатли с перфектно съчетани визии в синьо и бяло. Принцесата на Уелс избра ярка синя рокля с колан, докато 10-годишната Шарлот беше прелестна в бяла рокля и розово лакирани нокти. Принц Джордж, на 11 години, и баща му Уилям заложиха на елегантни тъмносини костюми.

Децата изглежда се наслаждаваха на спортното събитие — Шарлот бе настанена до майка си в Кралската ложа на Централния корт и в един момент дори закри лицето си от вълнение, докато Кейт ентусиазирано аплодираше. Джордж седеше до баща си и бе уловен от камерите, докато си играе с ветрило.

Това не е първото посещение на децата на Кейт и Уилям на престижния тенис турнир — и двамата са го посещавали и преди, макар най-малкият член на семейството, принц Луи (7 г.), все още да не е присъствал на Уимбълдън.

Принцесата на Уелс, която е почетен патрон на Уимбълдън, бе видяна и ден по-рано — в събота, когато присъстваше сама на финала при жените между Аманда Анисимова (САЩ) и Ига Швьонтек (Полша).

Появата ѝ в два последователни дни е забележителна, особено на фона на отсъствието ѝ от традиционния годишен мач по поло на принц Уилям, който се проведе в петък. Причината – продължаващият ѝ процес на възстановяване след битка с рак.

По време на посещение в болницата в Колчестър по-рано този месец, Кейт сподели за трудния период, през който преминава:

„Опитваш се да изглеждаш силен и спокоен по време на лечението, но когато то приключи, нещата не просто се връщат към нормалното. Нужна е адаптация, нужно е време.“

Принцесата разкри, че ѝ е трудно да намери „новото нормално“ след преживяното. Диагнозата ѝ с рак беше обявена през март 2024 г., след месеци спекулации и отсъствие от публични ангажименти.

Появата на четиримата заедно на престижното спортно събитие не само зарадва феновете, но и показа силната семейна връзка в кралското семейство, дори в най-предизвикателните моменти. Принц Уилям и Кейт отново демонстрираха, че поставят децата си и взаимната подкрепа на първо място — дори пред камерите на света.