Певецът Хозиър е начело на британската класация за албуми

Певецът Хозиър оглави за първи път в кариерата си британската класация за албуми с "Unreal Unearth", съобщи на сайта си Официалната компания, която след продажбите и съставя чартовете, предава БТА.

Ирландският музикант благодари на британските си фенове от Ню Йорк. Той е в Нашвил, където репетира за предстоящото си турне.

Предишните два албума на Хозиър, чието рождено име е Андрю Джон Хозиър-Бърн, влязоха в топ 10 на британската класация. Едноименният "Hozier" от 2014 г. достигна трето място, а "Wasteland, Baby!" от 2019 г. - шесто.

На второ място в британската класация за албуми е Уикенд с "The Highlights". Следва Тейлър Суифт с "Midnights". Тя заема и петото, и осмо място в класацията с "1989" и "Lover".

Четвърти в британската класация за албуми е Тревър Скот с "Utopia".

Шотландската група "Вю" постигна най-големия си успех в британската класация от 2009 г. с новия си албум "Exorcism of Youth", който влезе в нея на шесто място.

Британската класация на синглите оглави Дуа Липа с "Dance The Night" от филма "Барби". На второ място е Били Айлиш с хита си "What Was I Made For?", който беше първи миналата седмица. Трета е Оливия Родриго с "Vampire".