Джони Ротън от "Sex Pistols" разказа как е преживял смъртта на съпругата си

Вокалистът на "Sex Pistols" Джон Лайдън признава, че е пил "нонстоп" в продължение на три месеца след смъртта на съпругата си Нора Форстър, която почина на 80-годишна възраст след двегодишна битка с болестта на Алцхаймер, пише dir.bg.

Пънк легендата Джон, известен с бившия си сценичен псевдоним - Джони Ротън, се грижеше за нея през цялото време, след като през 2021 г. бе диагностицирана с дегенеративното заболяване. Сега той откровено разказа как е преминал през тази загуба.

В подкаста "XS Noize" по-рано този месец казва: "Имаше период от три месеца, в който пиех без прекъсване. Уви, това не ми помогна да прогоня тъгата. Беше ад. Ако Нора е наоколо и ме гледа, последното нещо, което иска да види, е как плача над бутилката с уиски", откровено заяви. "Няма да посегна на живота си, но се чувствам самотен. През уикендите ме посещават брат ми и съпругата му. Някак трябва да се справя психически, защото семейството ми не бе само Нора, а и публиката."

