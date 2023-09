50 Cent хвърли микрофон по главата на фен (ВИДЕО)

50 Cent ще си навлече сериозни проблеми със закона, след като по време на турнето си "Final Lap" в Cryto.com Arena в Лос Анджелис на 30 август ядосано удари с микрофон по главата посетител на концерта.

Скоро след края на концерта започнаха да се появяват видеоклипове на проявата на рапъра, на които се вижда как разстроеният 50 Cent хвърля микрофона си в публиката не веднъж, а два пъти. Съобщава се, че рапърът е бил разстроен, защото микрофоните не са работили, и е хвърлил първия с малко сила, но след като вторият микрофон не е работил, той го е изстрелял в публиката с явна ярост.

50 Cent is now a suspect in a battery case after throwing a mic at a woman which hit her in the head at a show. pic.twitter.com/UPw9PaiqqK

Турнето "Final Lap" включва специални гости, сред които YG, който е изпълнявал на сцената по времето, когато 50 Cent е хвърлил микрофона. Снимки на предполагаемия пострадал започнаха да се разпространяват в интернет, като се твърди, че жертвата е водещата на Power 106 Bryhana Monegain. На тези снимки се вижда окървавена Монегаин с отворена рана на челото.

Монегаин не отговори веднага на молбата на Variety за коментар, но Скот Лиймън, адвокат на 50 Cent, заяви в изявление: "Нека бъдем много ясни, както казах на полицията на Лос Анджелис този следобед, моят клиент Къртис никога не би ударил умишлено някого с микрофон. Всеки, който твърди нещо различно, не разполага с всички факти и е дезинформиран".

OUCH!—50 Cent is in hot water after launching a malfunctioning microphone at the production crew during his performance at Crypto Arena.



The microphone struck Power 106 radio host, Bryhana Monegain and left a nasty gash on her forehead.



She has since filed a police report for… pic.twitter.com/Vp7XkY3tPW