Ал Пачино се раздели с 29-годишната си приятелка само 3 месеца след раждането на сина им

Едногодишната връзка на 83-годишния актьор Ал Пачино и 29-годишната му приятелка Нур Алфала вече е в миналото, като Нур вече е подала документи в съда, с които иска да получи пълно физическо попечителство над 3-месечния им син Роман.

От молбата ѝ става ясно още, че тя се надява бащата на мъника да получи "разумни посещения", в които да вижда сина им. За връзката на двойката се заговори през април миналата година, припомня dir.bg.

Noor Alfallah files for full custody of son with Al Pacino 3 months after giving birth https://t.co/tbYFfPCzlZ pic.twitter.com/QX3dMZ1zD8