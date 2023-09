Риана избра необичайно име и за втория си син

Необичайното име на втория син на Риана и A$AP Rocky беше разкрито, месец след като певицата роди.

35-годишната изпълнителка на "Diamonds" и 34-годишният рапър са нарекли сина си Риот Роуз Майерс, съобщава The Blast, цитиран от vesti.bg.

Името може би е намек за последната песен на A$AP "Riot" от началото на тази година, в която участва Фарел Уилямс.

Според удостоверението за раждане, получено от изданието, Риот е роден на 1 август 2023 г. в болница Cedar Sinai в Лос Анджелис в 7:41 ч. сутринта.

Двойката реши да спази традицията за имената на децата си, като използва още едно прозвище, започващо с "Р", след като нарече първия си син, роден през май 2022 г., RZA Ателстън Майерс.

Rihanna and ASAP Rocky's VERY unusual baby name revealed a month after birth of second son https://t.co/Oaulc0l9NG pic.twitter.com/lfPDsOCi9J