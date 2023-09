Събарят къщата, в която почина Мерилин Монро

Събарят къщата на Мерилин Монро. Настъпи тъжен ден за феновете на историческа архитектура и разкоша на стария Холивуд. Къщата на адрес 12305 Fifth Helena Drive в квартал Брентууд в Лос Анджелис, сграда от 20-те години на миналия век в стил испанска хасиенда, може скоро да бъде разрушена от новия си собственик. Това съобщиха от New York Post, предава "Фокус".

Въпреки скромния си мащаб и непретенциозен характер, едноетажната вила с площ 2600 квадратни фута придобива световна слава през 1962 г. като мястото на внезапната смърт на Мерилин Монро. Заграденият имот освен това е единствената къща, притежавана някога от легендарната актриса.

За шестте десетилетия, изминали от ранната смърт на секссимволът, имението се превърна в една от най-известните местни забележителности на града. Над входната врата Монро е поставила плоча, на която пише "Cursom Perificio“. Превод: "Моето пътуване свършва тук.“

Marilyn Monroe's home in Brentwood, which is the only home she ever owned, and where she died, faces demolition. Permits were filed to begin the process of tearing down this iconic, yet tragic house. By, George Vreeland Hill #MarilynMonroe #GeorgeVreelandHill #celebritynews pic.twitter.com/WPi1CLs51W