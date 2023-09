Мистериозните земетресения на Луната се дължат на намеса от Земята

Неотдавна учените започнаха да си задават въпроси дали поредицата от земетресения на Луната са причинени от естествени процеси. По-рано се смяташе, че тези "лунни земетресения" са резултат от разместване на плочи, предизвикано от променливите температури в лунната среда. Но сега нови проучвания разкриват, че земетресенията са причинени от човешкото взаимодействие с лунната повърхност, съобщава „Gizmodo“.

Спускаемият апарат "Аполо 17", използван за измерване на тези сеизмични вълни, е отговорен за причиняването им, което накара учените да преразгледат данните си. Оказва се, че част от сеизмичната активност на Луната е предизвикана от спускаемите апарати, а не от лунната повърхност, пояснява БГНЕС.

Въпреки че лунните трусове често са резултат от нарушаване на температурния баланс, те могат да бъдат причинени и от мистериозни трусове в кората на спътника, които според някои учени може да са били често явление за известно време по време на формирането на Луната. Конкретните земетресения, които се наблюдават, са се случили през 1972 г., когато астронавтите на НАСА са поставили сеизмометри на Луната като част от мисията си "Аполо 17". Сензорите, поставени на повърхността на "Аполо 17", събират данни от външната кора на Луната от октомври 1976 г. до май 1977 г., предоставяйки на учените огромно количество данни за изучаване.

С помощта на нови технологии като машинното обучение съвременните учени от НАСА се заеха да анализират отново данните в търсене на отговори относно естеството на лунните земетресения по това време.

Лунните земетресения често са резултат от интензивната слънчева топлина, която се пречупва от лунната повърхност, повишавайки лунната температура от -133 градуса до 120 градуса по Целзий. Тази драстична промяна води до разширяване и свиване на повърхността, което я кара да се тресе и напуква с обща регулярност. От друга страна, сензорите, открити от мисията "Аполо 17", не са резултат от самата Луна, а от външна дейност на спускаемия апарат.

