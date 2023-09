Палеонтолози откриха останки от непознат динозавър с размерите на кокошка

Британски палеонтолози от университета на Бат са открили непознат досега вид малък растителнояден динозавър на остров Уайт в Южна Англия, съобщава сайтът на учебното заведение.

Новият вид, наречен Vectidromeus insularis, е вторият член на семейство хипсилофодонти, открит на острова. Находката кара учените да смятат, че Европа е имала свое собствено семейство малки растителноядни динозаври, различно от тези, които са се срещали в Азия и Северна Америка.

Хипсилофодонтите са били група пъргави, двукраки растителноядни животни, живели преди около 125 милиона години заедно с ранните тиранозаври, спинозаври и игуанодони.

New species of chicken-sized dinosaur found on Isle of Wight https://t.co/rAKXDmK0jm