Какво се случва с външния вид на Кейт Мос? (СНИМКИ)

Някога Кейт Мос се отличаваше навсякъде със своята прелест, но сега, макар че е едва на 49 години, изглежда като развалина. Най-големият порок на манекенката остава пушенето и наскоро тя заяви, че е сменила цигарите с бездимни, което обаче никак не ги прави здравословни, разбира се.

Кейт Мос сама признава без свян, че пуши от 15-годишна и в пика на кариерата си е стигала до три кутии цигари на ден. Всеки е наясно, че цигарите увреждат дробовете и сърцето, но те поразяват кожата, както и състоянието на косата и ноктите. Кейт е нагледен пример в това отношение – към днешна дата тя вече е със съсухрено лице като на бабичка, оредяла изтощена коса и никакъв блясък в очите.

Kate Moss looks unrecognizable while smoking a cigarette during lunch outing https://t.co/ID3iIQr9v8 pic.twitter.com/mgXNzMFAdh