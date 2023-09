Жизел Бюндхен за брака си с Том Брейди: Тогава оцелявах, а сега живея

Жизел Бюндхен разкри подробности около развода си с Том Брейди миналата година в интервю за CBS News, което беше заснето в дома ѝ в Коста Рика.

"Това не е това, за което мечтаех и се надявах. Родителите ми са женени от 50 години и аз наистина исках и при нас да бъде така. Просто трябва да приемеш факта, че когато сте заедно от 20 години, понякога растете заедно, а понякога разделно. Той винаги ще бъде баща на децата ми за мен. Така че му желая всичко най-добро. Благодарна съм му, че ме дари с прекрасни син и дъщеря", сподели Бюндхен в интервюто, цитирана от БГНЕС.

Бразилският модел от немски произход също разкри, че се радва най-накрая да се съсредоточи върху това, което наистина иска. "Мисля, че преди оцелявах, но сега живея и това е друг въпрос", призна звездата.

Gisele Bündchen on Tom Brady marriage, I was 'Surviving, and now I'm living' pic.twitter.com/STO64hqTHj