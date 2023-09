По-добре късно, отколкото никога: Индийка на 92 години се научи да чете и пише

Индийка на 92 години се научи да чете и пише, съобщи АФП. Салима Хан е започнала обучение за първи път в живота си преди 6 месеца. Днес жената може да чете и пише.

Хан е родена през 1931 г. Омъжила се е на 14 години, две години преди Индия да стане независима държава. Жената винаги е искала да се научи да чете и пише. Когато е била дете, в селото ѝ не е имало училище.

Преди шест месеца Салима Хан, която живее в щата Утар Прадеш, е тръгнала на училище с помощта на съпругата на внука си. Така най-накрая Хан е започнала да се образова редом с деца, по-млади от нея с повече от осем десетилетия. Нейната история придоби популярност след разпространението на видеозапис в социалните мрежи, на който се вижда как тя брои до 100.

"Моите внуци ме заблуждаваха и така им давах повече пари. Не можех да преброя банкнотите", сподели жената пред ежедневника "Таймс ъф Индия". "Но тези дни свършиха."

An Indian great-grandmother aged 92 has learned to read and write after going to school for the first time and inspiring others to join her, media and officials said Wednesday. Salima Khan, born in around 1931 and who was married at the age of 14 -- two years before the end of… pic.twitter.com/P6rtBX7KDU