Полицията в Словакия залови куче зад волана (СНИМКИ)

Полицията в Словакия глоби мъж заради видео, показващо как кучето му седи зад волана на личния му автомобил Skoda, съобщи "Дейли Експрес".



Кадри от улична камера за скорост, по-късно публикувани във Facebook, изглежда показват как кучето се „усмихва“, докато е на шофьорската седалка на превозното средство. Собственикът на колата се оправда, че домашният му любимец – кафяво ловджийско куче внезапно скочило в скута му.





