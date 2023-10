Жена правила секс с призрак в продължение на 20 години

Жена твърди, че е имала интимни отношения с призрак, повече от 20 години. Тя описва, че съществото имало „зъби и лице на гаргойл“ (същества, които имат крила, остри нокти и странни глави, понякога животински (лъв или вълк), понякога смесица от животно и човек или птица-бел.ред.), пише vesti.bg.

Паула Флорес от Колумбия казва, че връзката ѝ с духа е започнала, когато е била млада. От думите ѝ става ясно, че духът я е посещавал всяка вечер, докато е спяла. Флорес разказва за необичайните отношения в интервю за телевизионното шоу Sin Carreta, историята е цитирана от Daily Mail.

