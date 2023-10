Кралицата на Коледа се "размрази": Марая Кери тръгва на коледно турне

Марая Кери обяви своето турне "Merry Christmas One And All Tour" ("Весела Коледа за всички"), предава БГНЕС.

"Да, истинското размразяване започна!", сподели Кери в социалните мрежи по случай настъпването на по-хладните сезони от годината. "Обявявам турнето MERRY CHRISTMAS ONE AND ALL Tour!"

Началото на турнето е насрочено за 15 ноември в калифорнийското казино "Ямава", след което ще има спирки в други градове, сред които Лос Анджелис, Денвър, Торонто, Чикаго, Бостън, Монреал, Филаделфия. Турнето ще приключи на 17 декември в Медисън Скуеър Гардън в Ню Йорк.

Миналата година Кери направи ограничена поредица от концерти "Merry Christmas To All!", която включваше и специален филм на CBS и Paramount+.

Билетите за новото турне ще бъдат пуснати в предварителна продажба от сряда, а общата продажба ще стартира в петък чрез Live Nation.