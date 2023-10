Заснеха Брус Уилис по време на разходка (СНИМКИ)

Близо седмица, след като съпругата на Брус Уилис даде подробности за болестта му - фронтотемпоралната деменция, актьорът бе заснет от папараците на разходка с бодигарда си.



Екшън звездата от емблематичния кино хит "Умирай трудно", която сложи край на кариерата си, след като беше диагностицирана с афазия и след това деменция, вече не напуска много често семейния дом. В редките случаи, когато го прави, го придружават приятели или поне бодигардът му, пише агенция "Фокус".



Ема Хеминг Уилис, съпругата на 68-годишния Брус, каза само преди дни, че не може да знае със сигурност дали партньорът ѝ е наясно с болестта, от която страда. Жената, от която Уилис има две дъщери, се появи в шоуто "Today" и разказа какво означава диагнозата деменция както за страдащия, така и за неговите близки. Ема е тази, която полага най-много грижи за Брус.

Exclusive: In honor of World Frontotemporal Dementia Awareness week, Bruce Willis’ wife Emma Heming Willis speaks to @hodakotb about the condition in her first interview since his diagnosis.



“It was the blessing and the curse,” Emma said of receiving Bruce’s diagnosis. pic.twitter.com/VY5yhVjZIf