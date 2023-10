Ариана Гранде заживя под един покрив с новото си гадже - Итън Слейтър

Ариана Гранде заживя с новото си гадже - Итън Слейтър.

Източници потвърдиха пред изданието "Us Weekly", че певицата, която наскоро бе обвинена, че го е "откраднала" от жена му - Лили Джей, живеят заедно в Ню Йорк.

"Итън информира приятелите си и бившата си съпруга, че живее с Ариана в Ню Йорк", казва запознатият. "Те са наистина щастливи и са един за друг", допълва. По негови думи "всички приятели на Ари го обожавали".

Това изненадващо развитие във връзката на Гранде и Слейтър идва по-малко от година, след като се запознаха по време на снимките на "Wicked" в Лондон. Преди да се обвърже със Слейтър, 30-годишната певица бе омъжена за Далтън Гомес. В рамките на година съвместен живот, накрая Ариана подаде молба за развод, като посочи, че са имали "различни интереси". Освен това световните медии информираха, че всъщност от доста време преди да се разведат официално, са били в "отворена връзка".

Ariana Grande and boyfriend Ethan Slater are living together ‘full-time in New York’: report https://t.co/pIhxjzo6rm pic.twitter.com/c2CtNkctJn