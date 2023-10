Погребаха най-известната мумия в САЩ (ВИДЕО)

В американския град Рединг, щата Пенсилвания, погребаха най-старата и най-известна мумия в страната. Останките са на Джеймс Мърфи, дребен крадец, който издъхнал на 19 ноември 1895 година, след бъбречна криза в местния затвор.

"Stoneman Willie," a 128-year-old corpse that had been on display at a Pennsylvania funeral home and became something of folklore and local legend on Saturday got two things that the man was denied in life: a name and a proper burial. https://t.co/zHWo9s6iRF