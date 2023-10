Призрак обитава вилата на Уилям и Кейт в Норфолк

Вилата Анмър Хол в Норфолк е едно от жилищата на Кейт Мидълтъни принц Уилям. Сградата от 18-и век с десет спални гарантира луксозно уединение, но си има и един нежелан посетител – призрак!

Изследователят на паранормални явления Ричард Феликс сподели в подкаста на списание HELLO!, че там се навърта духът на католически свещеник.

„Когато принцът и принцесата на Уелс се преместиха в Анмър Хол, там имаше дух на на католически свещеник. Той е живял там в миналото, но е бил обесен за държавна измяна. Екзекутиран е в Йорк, но духът му се завръща в Норфолк и местните твърдят, че са чували гласа му“ – споделя Ричард Феликс.

Той добавя, че Кейт и Уилям са били предупредени за призрака преди преместването им в Анмър Хол.

„Коментарът на принц Уилям бе „Една стара къща не е пълноценна без призрак, нали?“ – разказва Феликс.

Кейт и Уилям получиха къщата в Норфолк като подарък от кралица Елизабет след сватбата си през 2011 г., припомня ladyzone.bg.

