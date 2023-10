За пръв път от 13 години: Пингвинче от рядък вид се излюпи в аквапарк в Сан Диего (ВИДЕО)

Тематичния воден парк, аквариум и океанариум „Морски свят“ (SeaWorld) в Сан Диего посреща за пръв път от 13 години насам новоизлюпено пиленце на императорски пингвин, съобщава Ройтерс, предава БТА.

„Това е най-вълнуващото нещо за цялата година, а може би и за цялото десетилетие“, казва Джъстин Бракет, директор на „Морски свят“.

Императорският пингвин е характерен за континента Антарктида и е включен в списъка на застрашените видове. 17 от тях живеят при температура минус 5 градуса по Целзий в морския тематичен парк в Сан Диего. Яйцето е било положено за мътене на 7 юли и се е излюпило на 12 септември, съобщиха от „Морски свят“.

SeaWorld San Diego celebrates the birth of an emperor penguin chick for the first time in 13 years https://t.co/us2dWCEZtx pic.twitter.com/OswrseFz5l