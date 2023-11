Илон Мъск смята, че ИИ може да унищожи човечеството

Изкуственият интелект може да доведе до изчезване на човечеството. Това коментира Илон Мъск, без да уточнява как това би могло да се случи в действителност. Собственикът на социалната мрежа X, позната като Twitter, изрази опасения, че изкуственият интелект идва с огромен набор от заплахи.

Elon Musk tells Sky News AI still poses 'risk' to humanity as he arrives at UK's first ever AI safety summit. Read more: https://t.co/gxyYlR24ZT pic.twitter.com/O6AYnSBm6H

По думите му, не може да бъде създадена подходяща правна рамка за ограничение на рисковете, тъй като нито учените, нито лидерите разбирали достатъчно добре проблема. Малко по-късно Мъск взе участие в първата по рода среща на върха за безопасно използване на изкуствения интелект. Във форума, който се провежда в Лондон, участват държавни и правителствени лидери и професионалисти от технологичната сфера.

Elon Musk said an inaugural AI Safety Summit in Britain wanted to establish a ‘third-party referee’ that could oversee companies developing artificial intelligence and sound the alarm if they have concerns https://t.co/yr1fHLbdib pic.twitter.com/Mn34Rl9DdE