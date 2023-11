Осъдиха на 3 години затвор личния секретар на Джина Лолобриджида

Личният секретар на италианската актриса Джина Лолобриджида бе осъден на три години, десет месеца след смъртта ѝ на 95-годишна възраст, съобщава ДПА.

В понеделник съдът в Рим призна 36-годишния италианец Андреа Пиацола за виновен в това, че между 2013 и 2018 г. се е възползвал от уязвимото ѝ състояние, за да присвои незаконно имущество. Той също така е осъден да плати половин милион евро на законните наследници на филмовата звезда. Прокуратурата беше поискала седем години и половина лишаване от свобода.

Пиацола е прекарал последните години от живота на Лолобриджида до нея като неин асистент и личен секретар.

Синът на Лолобриджида Милко Скофич го обвинява, че я е експлоатирал и системно се е обогатявал с нейно имущество. Твърди се, че е присвоил общо над 10 млн. евро.

Синът урежда назначаването на финансов попечител на майка си още докато тя е жива, което разгневява Лолобриджида и води до тяхното отчуждаване.

