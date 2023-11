60 години след убийството на Джон Кенеди: Знаем ли всичко?

Градът е Далас, щата Тексас, датата е 22 ноември 1963 година. Когато проехтява първият изстрел по кортежа, американският президент Джон Ф. Кенеди се хваща за гърлото. Секунди по-късно главата му пада назад, след като е улучен от втория и фатален изстрел, пише Deutsche welle.

Бруталното публично убийство на Кенеди е заснето от Ейбрахам Запрудер, който е оператор аматьор. Неговите кадри служат като отправна точка за редица книги, документални и игрални филми за убийството.

Сам ли е действал извършителят?

Кадрите на Запрудер сочат, че предполагаемият убиец Лий Харви Осуалд, който по това време е 24-годишен бивш морски пехотинец, не е действал сам. И въпреки това комисията "Уорън", която разследва обстоятелствата около смъртта на Кенеди, стига до извода, че Осуалд е изстрелял сам двата куршума по Кенеди от близкото училищно книгохранилище.

60 години след деня, който разтърси света, мнозина продължават да се питат откъде са дошли изстрелите.

Около тази теория е построен и сюжетът на холивудската продукция "Убийство" с участието на Кортни Лав, Виго Мортенсен, Шая Лебоф, Ал Пачино и Джон Траволта. Филмът на Дейвид Мамет е изграден върху версията, че чикагската мафия е поръчала убийството на Кенеди, след като той се опитал да ги ликвидира.

Много и различни теории

Факт е, че Кенеди е имал тесни връзки с мафията преди да стане президент. След встъпването му в длъжност той обидил гангстерите, поставяйки началото на федерални разследвания и съдебни преследвания, които застрашили властта и печалбите на организираната престъпност.

Това обаче е само една от десетките теории, които се появяват след онзи съдбовен ден преди 60 години. Една от най-популярните американски екранизации на убийството на Кенеди, режисирана от Оливър Стоун, разглежда теорията, че Лий Харви Осуалд всъщност е бил агент на ЦРУ, който е бил подставено лице.

Мистерията около Лий Харви Осуалд

Осуалд е прекарал известно време в тогавашния Съветски съюз, което води и до спекулации за руско влияние. Други автори подозират Куба, тъй като Кенеди е имал интерес от свалянето на комунистическия революционер Фидел Кастро. Подозрения падат и върху ФБР, както и върху вицепрезидента Линдън Джонсън.

"Човекът, който уби Кенеди: Версията за LBJ (бел.ред.: Lyndon Baines Johnson - Линдън Бейнс Джонсън)“ е книгата, написана от Роджър Стоун, сътрудник на Доналд Тръмп, който твърди, че наследникът на Кенеди е работил с гангстери и с американските разузнавателни служби, за да премахне Кенеди. Много от тези спекулативни книги и филми се появяват около годишнините от смъртта на Джей Еф Кей, в това число и книгата на Стоун, която е публикувана през 2013 г. - половин век след убийството на Кенеди.

"Последният свидетел" проговори след десетилетия мълчание

През септември тази година "Ню Йорк Таймс" разгледа по-внимателно доклада на Пол Ландис, агент на тайните служби, който е бил само на няколко метра от Кенеди, когато президентът е застрелян. Докладът на Ландис поставя под съмнение "теорията за единствения куршум" на комисията "Уорън". Според нея един от три куршума е пронизал врата на Кенеди, преди да се забие в губернатора на Тексас Джон Б. Конъли, който е бил на предната седалка, ранявайки го в гърба, гърдите, китката и бедрото.

Смайващо е, че комисията "Уорън" никога не е говорила с Ландис, въпреки че той се е намирал в подобна близост до събитието. 88-годишният днес мъж е мълчал по темата в продължение на 60 години. До днес. В мемоарите си "Последният свидетел" Ландис пише, че не желае да разпространява конспиративни теории за смъртта на Кенеди. Но тъй като отхвърля твърдението, че само един куршум е можел да причини толкова поражения, това означава, че Осуалд не е бил единственият стрелец на 22 ноември 1963 година.

В книгата “Случаят е приключен: Лий Харви Осуалд ​​и убийството на Джон Ф. Кенеди” на Джералд Познър обаче са изведени доказателства, че Лий Харви Осуалд е действал сам. Само два дни след убийството на Кенеди Осуалд е застрелян от собственика на местен нощен клуб Джак Руби в мазето на полицейското управление в Далас. Комисията "Уорън" тогава не откри доказателства, че Руби е замесен в убийството на президента. Нито пък, че смъртта на Осуалд е част от прикриване на престъпление.

