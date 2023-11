Зловещи бутилки, с необичайно съдържание, изплуваха по крайбрежието на Мексиканския залив

По крайбрежието на Мексиканския залив се появява нещо странно. На плажовете в Тексас са открити множество запечатани бутилки с необичайно съдържание. Но докато в съзнанието ви може да изникнат романтични идеи за послания в бутилка, това, което се появява в този случай, е много по-зловещо и със сигурност не трябва да се отваря.

"Бутилките вещици", както се наричат тези странни открития, имат дълга история. Те са примери за стара форма на домашна народна магия, предназначена за предпазване или разваляне на магия. Този факт обаче няма нищо общо с предупрежденията да не се отварят, въпреки че се твърди, че това нарушава ефекта на магията.

“Witch” Bottles Are Washing Up On The Gulf Coast – Here’s Why You Shouldn’t Open Themhttps://t.co/K65EfqS3Vw