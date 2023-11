В Харвард ще изучават Тейлър Суифт

Феноменът Тейлър Суифт е учебник по успехи. Буквално. Или поне така смятат два университета в САЩ – Харвард и този във Флорида. Заради успехите на 33-годишната американска изпълнителка, от следващата академична година в учебната програма на двата престижни ВУЗ-а ще бъдат заложени лекции, посветени на професионалната кариера на Суифт.

В Харвард курсът, озаглавен „Тейлър Суифт и нейният свят“, ще бъде воден от поетът и литературен критик проф. Стефани Бърт. Университетът в Гейнсвил, Флорида, пък ще се казва „Музикални истории с Тейлър Суифт и други емблематични певици“, и ще се води от литературоведът проф. Мелина Хименес.

Курсовете имат за цел да анализират в дълбочина както текстовете на песните ѝ, така и културното влияние на Суифт, която към днешна дата е считана за една от най-големите знаменитости в света. Освен Суифт, Университетът във Флорида ще изучава и други имена като Арета Франклин, Били Холидей и Доли Партън.

В Харвард курсът ще има за цел да проучи творчеството ѝ от гледна точка на литературната критика, а също и да анализира присъствието ѝ в масовата култура.

Успехите на Тейлър Суифт всъщност вече се изучават в други университети, сред които Тексаският университет в Остин, Калифорнийският университет, Държавния университет на Аризона, Университета в Ню Йорк, Станфордския университет, както и от Университета в Гент, Белгия.

