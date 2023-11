Рядък вид носорог с два рога се роди в Индонезия (СНИМКИ)

Изключително рядък вид носорог се роди в национален парк в Индонезия. Суматранският носорог е критично застрашен вид в цял свят, той е най-малкият вид носорог, а броят му наброява едва 80 екземпляра в света, въз основа на оценка от 2019 г. на застрашените видове., предава NOVA.

Индонезийското министерство на околната среда и горското стопанство публикува кадри и снимки на носорогчето, чието име все още не е избрано. Те предават, че то е родено 25 килограма. Преди месец е родено и женско малко в същия парк.

Майката на малкото, Далила е родена в националния парк през 2016 г.

Суматранският носорог е единственият азиатски носорог с два рога.

